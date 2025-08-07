JR東日本によると、7日8時12分現在、北陸新幹線は大雨の影響で富山〜金沢駅間の上下線で運転を見合わせている。運転再開は午前10時頃を見込んでいるという。石川県では、7日午前4時過ぎ「線状降水帯」が発生し、非常に激しい雨が同じ場所に降り続いていて、気象庁は午前4時47分に「顕著な大雨に関する情報」を発表した。また、富山県、新潟県でも7日朝にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり警戒が