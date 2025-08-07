新発田市と村上市は7日午前8時すぎ、関川村は午前9時半前に、大雨による土砂災害の危険が低くなったとして、市内の一部に出していた避難指示を解除しました。新発田市は一時、市内の278世帯675人に、村上市は281世帯945人に、関川村は33世帯81人に避難指示を出していました。県内では、佐渡市の一部で避難指示が継続されています。（7日午前9時35分記事更新）