天皇杯ラウンド16 町田 1（0-0）0 京都18:31キックオフ町田GIONスタジアム入場者数 3,003人試合データリンクはこちら町田の公式戦7連勝中と波に乗っている理由が分かる試合だった。最初にチャンスを作ったのは京都。フリーのレオ・ゴメスがループを狙うものの枠を外れる。15分には折り返しに福田心之助が合わせるものの、これは谷晃生にギリギリ防がれた。ここでやっと町田が反撃に移る。21分には前寛之が、24分には仙頭啓矢が