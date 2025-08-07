盗難車と知りながらプリウスを売却したとして、56歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】プリウスを4万円で…盗難車と知りながら売却した盗品等処分あっせんの疑い男を逮捕 逮捕されたのは岐阜県安八町の無職・柳泰宏容疑者56歳です。 警察によりますと、柳容疑者は7月23日、愛知県稲沢市の駐車場で盗難車と知りながら時価およそ130万円相当のプリウス1台を愛西市のヤード経営者の男に4万円で売った盗品等処分あっせ