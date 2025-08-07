【モデルプレス＝2025/08/07】NHK連続テレビ小説「あんぱん」（毎週月〜土あさ8時〜ほか）に出演している女優の原菜乃華（はら・なのか／21）にモデルプレスらがインタビュー。ヒロイン・今田美桜らへのリスペクト、最も泣いたシーンなど、共演者とのエピソードをたっぷりと明かしてくれた。＜Vol.1＞【写真】原菜乃華、母親役でふっくらお腹披露◆連続テレビ小説「あんぱん」今作は、“アンパンマン”を生み出したやなせたかしと