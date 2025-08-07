イタリア生まれの平焼きパン「フォカッチャ」。小麦粉、オリーブオイル、塩などシンプルな材料で作れて、もちもちの食感が特徴です。手作りも人気で、SNSに手作りフォカッチャを投稿する人も増えています。今回はその中から、手軽に作れるレシピを中心にピックアップ。フライパンやホットケーキミックスを使って作れるレシピもありますよ！フォカッチャ作りは意外と簡単！朝起きて20分で焼き立てフォカッチャ出典：https://www.ins