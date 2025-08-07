女優の原菜乃華（２１）がこのほど、都内で現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜、前８時）の取材会を行った。主人公・朝田のぶ（今田美桜）の妹・メイコ役を演じる。ヒロインオーディションに落選した数か月後、再びオーディションを受け合格。朝ドラ初出演を果たし「ウソみたい」と驚きを隠せない様子だった。メイコは５日放送で初恋の相手・辛島健太郎（高橋文哉）と再会し、６日に結婚。７日には妊娠・