◇「あんぱん」朝田メイコ役・原菜乃華インタビュー（1）女優の原菜乃華（21）がNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で朝ドラ初出演。中学生の頃から大ファンの3人組バンド「Mrs.GREENAPPLE」のボーカル・大森元貴（28）と夢の初共演を果たした。朝田家の三女・メイコ（原）は「素人のど自慢」出場のため、青年・いせたくや（大森）から歌唱指導。「夢のような時間でした」。原に撮影