私はミク34歳。同い年の旦那（ヤスタカ）と小学5年生の息子（トウマ）と3人で暮らしています。旦那も私も働いていて忙しい毎日を送っています。日頃の疲れを癒すために、有名な温泉地へ家族でやってきました。お昼を食べる予定だったソースカツ店はなんとお休み。私は近くでごはんをすませることを提案しますが、旦那はここから移動して有名なラーメン屋に行きたいと主張します。混んでいるのではないかと心配しながらも行ってみる