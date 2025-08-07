¤­¤ç¤¦7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ù(Ëè½µÌÚÍË20:00¡Á)¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ë¿ûÌîÈþÊæ¤¬12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¤Ï½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£¿ûÌîÈþÊæ²áµî2²ó¤È¤â1°Ì¤ò¤È¤Ã¤¿¿ûÌî¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÏÃæ²Ú¤À¤Ã¤¿¤«¤é(ÃÍÃÊ¤¬)Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢¡Öº£²ó¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦¡£°ìÊý¤ÎÀÖÁ¿¤Ï¡Ö¤´ÈÓÁ´ÉôÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤éÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤ß¡¢°ìÆ±¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¥´¥Á¥Ð¥È¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÅÄÄ®