JR西日本によりますと、大雨の影響により山陽本線で午前7時25分から大門駅～福山駅間で徐行運転を行っているということです。 このため、山陽本線で約15～20分の遅れや行先変更、運転を取りやめる列車がでています。（7日・午前8時現在） 【影響区間】山陽本線岡山駅～三原駅一部列車運休・遅延 JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。