プロ野球・広島が6日、球団公式Instagramを更新。広島平和記念日を迎え、原爆が投下された午前8時15分に黙とうをささげたことを報告しました。黙とうする高太一投手と新入社員の写真に並び、投稿されたのは選手が生活する大州寮の壁面の写真。「平和への願いを込め、大きな白いハトがデザインされた『日時計』が設置されています。日時計は原爆が投下された『8月6日8時15分』にハトがくわえている月桂樹の実に影が落ちるように設計