「ＤｅＮＡ５−８広島」（６日、横浜スタジアム）六回裏が終わると広島・大瀬良大地投手は、真っ先にベンチを出て中崎に一礼した。反省点が多くても、この日だけは勝つことに意味がある。５回２／３を８安打５失点で５勝目。「今日は勝つことが全てだと思う」。８月６日の先発は２年ぶり２度目で、勝利投手になるのはプロ入り初となった。五回までに２本の本塁打を許すも、逆転はされなかった。六回に４本の長単打で２点を失