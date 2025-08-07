◇ナ・リーグドジャース3―5カージナルス（2025年8月6日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、本拠でのカージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。復帰後最長の4回で最多となる54球を投げ、2安打1失点に抑えた。打撃では1点を先制された直後の3回にメジャー通算1000安打とする39号逆転2ランで自らを援護するなど、3打数1安21打点。ただ、チームは救援陣が誤算で逆転負けを喫した。大