「中日２−３阪神」（６日、バンテリンドーム）阪神が中日に逆転勝ちした。１点を追う八回、佐藤輝の左前適時打で同点に追い付くと十回、大山の押し出し死球で決勝点を奪った。先発の村上は６回２失点も２年ぶりの２桁勝利は次回以降へ持ち越しに。連勝で優勝に向けたマジックナンバーは「３２」。５球団で唯一、負け越していた中日との対戦成績を７勝７敗の五分に戻した。デイリースポーツ評論家の岡義朗氏は「村上の強い気持