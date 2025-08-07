【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は６日（日本時間７日）、本拠地でのカージナルス戦に先発投手１番指名打者で出場し、投手としては右肘手術からの復帰８戦目で最長の４回を投げて２安打１失点、無四球、８奪三振と好投した。球数は復帰後最多の５４球だった。打者としては三回に１０試合ぶりの本塁打となる中堅左への３９号２ランを放ち、メジャー通算１０００安打を達成した。ドジャースは八回に