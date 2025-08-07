俳優の木村文乃が主演し、Snow Manのラウールと共演するフジテレビ系木曜劇場『愛の、がっこう。』（毎週木曜後10：00）の撮影現場を、主題歌「Spiral feat. Yura」を歌うレイニが激励訪問。木村、ラウールの前でギターでの弾き語りを生披露した。【写真】色気ダダ漏れ！圧倒的スタイルでホストを演じるラウール本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大きな隔たりを越えて惹（ひ）かれ合うラブストーリー。堅い家