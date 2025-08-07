8月6日夕方、静岡市葵区の交差点で、横断歩道を渡っていた男性が車にはねられ重傷を負う事故があり、車を運転していた72歳の男が現行犯逮捕されました。 6日午後5時20分頃、静岡市葵区田町の交差点で横断歩道を渡っていた静岡市葵区の会社員の男性（57）が車にはねられました。この事故で男性は病院に運ばれ、意識はあるものの頭を強く打ち重傷だということです。 警察によりますと、現場は信号のある交差点で、車側は赤、歩行者