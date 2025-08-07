グローバルボーイズグループ・ＪＯ１が、メンバーの豆原一成（２３）と俳優・市毛良枝（７４）がＷ主演を務める映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」（１０月２４日公開）の主題歌を担当することが６日、分かった。夢に迷う孫（豆原）と夢を見つけた祖母（市毛）が軽やかに紡ぐ家族の物語。ＪＯ１による主題歌「ひらく」は、シンガー・ソングライターの秦基博が書き下ろしたミディアムバラードで、グループとしては新