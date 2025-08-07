石川県の河川総合情報システムによりますと、線状降水帯が発生した石川県の加賀地方では、大野川や森下川などの5つの観測所で氾濫危険水位に達しています。【映像】石川 河川 5つの観測所で氾濫危険水位に消防には道路が冠水しているという情報も各地から寄せられていて、確認を進めています。（ANNニュース）