「ドジャース−カージナルス」（６日、ロサンゼルス）カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手が「４番・左翼」で出場。九回に貴重な追加点となる中越え適時二塁打を放った。４−３の九回１死一、三塁でドジャース・スチュワートの甘く入った１５５キロをとらえた打球が中堅の頭上を越えてフェンスを直撃する適時二塁打に。５−３とリードを広げた。ヌートバーは４日からのドジャース３連戦でいずても安打を放った。スタ