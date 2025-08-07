今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第94話が7日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、嵩（北村匠海）は思い切り漫画を描きたいと、会社を辞める意思をのぶ（今田美桜）に伝える。のぶは全力で応援すると答え、希望に燃える2人だったが…。5年後、相変わらず嵩は三星百貨店で働いていた。副業の稼ぎが安定してきたものの、いざ辞めるとなると不安が募る嵩。そんなある日、偶然いせたく