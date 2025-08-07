◆米大リーグドジャース３―５カージナルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・カージナルス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては今季最長で最多の４回５４球を投げて、２安打１失点、８奪三振、最速１０１・１マイル（約１６２・７キロ）と圧巻の投球で試合を作り、打っても１点を追う３回の２打席目に１０試合ぶ