◆報知新聞社主催◇エイジェックカップ第５６回日本少年野球選手権大会第３日▽３回戦旭川大雪ボーイズ０−５生駒ボーイズ（４日・大阪くら寿司スタジアム堺ほか）２回戦で今治中央ボーイズ（愛媛）に７―３で勝利した旭川大雪ボーイズは、３回戦で生駒ボーイズ（奈良）に０―５で敗れ、８強入りを逃した。先発の最速１３４キロ右腕・前田健成（３年）が５回１失点と好投するも、降板した６回に４失点。打線も２安打無得点と