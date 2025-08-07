真夏の配達中に思わず背筋がゾッとした体験をお話しします連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第111回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊この季節になるとテレビや映画でよく語られるのが「怖い話」。そこで、これまでのウーバーイーツ配達中に