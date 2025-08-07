オダギリジョーが脚本・監督・編集・出演を務める映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』（9月26日公開）より、映画出演8年ぶりの深津絵里をはじめ、豪華キャストが演じるクセ強キャラが続々登場する本予告映像と本ビジュアルが解禁となった。【動画】映画『THE オリバーな犬、〜』本予告映像本作は、2021年にNHKで放送されたドラマの続編となる劇場版。狭間県警の鑑識課に属する警察官・青葉一平と、その相棒