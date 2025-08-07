アメリカのトランプ大統領はロシアのプーチン大統領との首脳会談について、「近いうちに行われる可能性が高い」と話しました。アメリカトランプ大統領「きょう、我々はプーチン大統領と非常に良い話しができた。我々はこの道の終わりに到達する可能性が非常に高い。道のりは長かったし、まだ先も長いが、近いうちに首脳会談が行われる可能性が高い」トランプ大統領は6日、ウクライナとの停戦をめぐるロシアのプーチン大統領との