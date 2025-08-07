【本日の見通し】方向性探る展開 ドル円は方向性を探る展開。1日の米雇用統計後、米国の利下げ期待が強まりドル売りの流れが広がっているが、行き過ぎた動きにも警戒感が出ており、上下ともに動きにくい展開となっている。昨日もドル円が一時146円台を付けたがその後買い戻しが入るなど、積極的な下攻めにはならず。 今週は目立った米指標発表予定がなく、動きが出にくい展開。トランプ関税の話題や、次期FRB理