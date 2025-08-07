フジテレビの徳田聡一朗アナウンサー（28）が、7日までに自身のインスタグラムを更新。釣りに励むオフショットを公開した。「大学時代からの夢が…遂に叶いました！自分の釣ったタコでたこ焼き」「プライムオンラインTODAYの釣り友スタッフと先日マダコ釣りに繰り出して、釣果は12杯」とタコを釣り上げ笑顔の写真をアップ。「釣ったマダコを捌いて酒主さん、大村さん、唯さんとたこパを開催。1杯でたこ焼き70個も作れました」と酒