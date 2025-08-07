７日午前８時、新発田市、村上市、胎内市、関川村に出されていた土砂災害警戒情報が解除されました。警戒対象地域は、佐渡市となっています。気象庁によると、降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっていて避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少