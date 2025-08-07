JR秋田支社は大雨で一部の列車の運転を取り止める予定でしたが、天候が回復したとして7日の新たな運行計画を発表しました。羽越線は、新屋駅と山形県の酒田駅の間で始発から運転を見合わせていますが、上りは午前9時ごろに、下りは正午ごろに運転を再開します。秋田駅と新屋駅の間で2本が運休します。特急いなほは、県内を走る上り下り、合わせて4本全てが運休します。奥羽線は、湯沢駅と院内駅の間で始発から運転を見合わせていま