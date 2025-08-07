ロッテの山口は1軍復帰後初戦の5日ソフトバンク戦で今季1号を放つと、続く6日に2号。自身の2試合連続本塁打は、22年6月7、9日の中日戦と同年7月6、7日の日本ハム戦に次ぎ3年ぶり3度目だった。7日のソフトバンク戦でキャリア初となる3試合連続本塁打を狙うが、達成するとロッテでは昨年9月8〜13日にソトが4試合連続弾をマークして以来になる。22、23年には16本塁打→14本塁打と2年連続2桁本塁打を記録した期待の大砲が、3戦連