○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：２０日・６カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０日・３０年物利付国債の入札 １０：３０豪・貿易収支 １４：００日・景気動向指数（速報値） １５：００独・鉱工業生産 １５：００独・貿易収支 １５：４５仏・貿易収支 １５：４５仏・経常収支 ２０：００英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表 ２０：００英・ＭＰ