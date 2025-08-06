風邪をひいてしまったときによく服用する「葛根湯」。実は、風邪症状以外にも効能があることをご存知でしょうか。いったい、どのような症状に効果的なのか、薬剤師の高野さんにに伺いました。 ※この記事はMedical DOCにて【葛根湯の効果を薬剤師が解説！効き目・効能は風邪症状以外にも】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。 監修薬剤師：高野 裕美（薬剤師） 薬学修士。大学院卒