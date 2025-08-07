株式会社アトラスは、「WENS PRODUCTS ステンレスハンドル付きシームレススクリューボトル」の新色ブラックを8月5日（火）に発売した。 フタとパッキンが一体型となったシームレス設計を採用したボトル。容量の異なる530ml/700ml/1,000mlを用意する。 パッキンを一体化したことで、付け忘れや紛失を防ぐと同時に、洗う際の手間が省けるという。 内部は真空断熱2重構造に加え、内びん外側に銅メッキ