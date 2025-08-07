■MLBドジャース 3ー5 カージナルス（日本時間7日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのカージナルス戦で“1番・投手兼DH”で出場し、今季最長の4回（54球）を投げ、2安打1失点、8奪三振（四死球0）の好投。3回の第2打席では逆転の39号2ランを放ち、メジャー通算1000安打を達成するなど、3打数1安打（1四球）で二刀流の“本領発揮”。だがチームは終盤に失策が絡む勝ち越しを許し、2連勝を逃した。前