IT大手アップルがアメリカ国内で1000億ドル、日本円でおよそ14兆7000億円にのぼる追加投資を行うと発表しました。トランプ大統領「アメリカで販売されるiPhoneは、アメリカで作られるべきというゴールに向けた重要な一歩だ」発表は6日、ホワイトハウスで行われ、トランプ大統領に加えティム・クックCEOも同席しました。この中でアップルは、サプライチェーンの国内移転を促進させるために1000億ドル、日本円で14兆7000億円を投資す