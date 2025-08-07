【MLB】ドジャース3-5カージナルス（8月6日・日本時間7日／ロサンゼルス）【映像】大谷、39号はメジャー通算1000本安打のメモリアルアーチドジャースの大谷翔平投手がカージナルス戦に「1番・投手」でスタメン出場。第2打席で10試合ぶりとなる39号2ランを放ち、メジャー通算1000本安打を達成した。前日の試合では4打数2安打1盗塁3得点と、打って走って躍動した大谷。この日の第1打席は初球打ち。これがファーストのエラ