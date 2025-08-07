職場にいるサイコパスは、マイクロマネジメントや秘密主義、いじめ、成果の横取りといった行動を取りがちです。どうすれば彼らの悪影響を取り除けるのでしょうか？（写真：mits／PIXTA）【写真で見る】職場を地獄にするサイコパスを見抜き、管理し、排除するためのガイド20人に1人の割合で存在すると言われるサイコパス。彼らはあなたを破滅に追いやり、職場を生き地獄に変える。サイコパスはこの世界をどのように見ており、あなた