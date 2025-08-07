歌手の荻野目洋子（56）が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日に広島市の平和記念公園で営まれた、原爆死没者慰霊式・平和祈念式（平和祈念式典）への思いをつづった。荻野目は「広島記念式典中継を見て。湯崎県知事の言葉に強い言霊があった」と切り出すと「社会学者で、原爆についての調査をされていた父、湯崎稔さんから受け継いだ想いが含まれているのだと察する、重みあるメッセージ」とつづった。また「国連創設80年と