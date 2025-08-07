これは筆者の友人Mちゃんから聞いた話です。結婚後、家計を一緒に管理しようとしたところ、夫の通帳はずっと義母が管理していたことが判明。自分たちの家庭を守るため、距離を置く決断をしたMちゃんの体験です。 義母に預けられた通帳、返ってこない…… 結婚してすぐのこと。友人のMちゃんは夫と家計を一緒に管理しようと、夫の銀行口座の話をしました。すると夫から驚きの一言が。 「通帳？ あぁ、母が持ってるよ」 なんと