柳楽優弥主演の連ドラで話題を呼んだ人気の子役が、ドキッとさせるようなアドリブ演技を披露。『今日好き』出身女子メンバーが翻弄される一幕があった。【映像】人気子役のスゴすぎるアドリブ演技ABEMAにて8月6日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#15では、番組の恒例企画「はちゃめちゃ幼稚園」が展開。園児役として柳楽優弥主演のTBSドラマ『ライオン