若手教師のサポート役を担う「主務教諭」という新たなポストが学校現場をさらに悪化させるとして、現役の教師らが千葉県教育委員会に導入の見送りを求めました。【映像】現役教師ら「主務教諭」導入の見送りを要望「教育現場に必要なのは競争ではなく、協働です。必要なのはこの制度ではなく先生です」（千葉県の現役教師・吉井広人さん）6月の特措法成立で新設が決まった「主務教諭」は、若手の指導や助言などを担い、早けれ