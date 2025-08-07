6日、イスラエル南部のガザ地区との境界付近に展開するイスラエル兵士（AP＝共同）【エルサレム共同】イスラエルメディアは6日、同国が検討するパレスチナ自治区ガザの「完全占領」計画について、当初は中心都市の北部ガザ市制圧と支援物資の配給拠点拡張に重点を置くもようだと報じた。イスラエル政府は7日に治安閣議を開き、計画を諮る予定。計画を実行すれば被害拡大は必至。拘束される人質が危険にさらされる恐れもある。