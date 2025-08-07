6日、埼玉県東松山市の住宅で火事があり、1人が死亡しました。この家に住む60代の男性と連絡がとれていません。【映像】現場の様子6日午前11時すぎ、東松山市の住宅で「炎と爆発音」と近くに住む女性から119番通報がありました。警察などによりますと、火は約5時間後に消し止められましたが、焼け跡から年齢と性別がわからない1人の遺体が見つかりました。この住宅には60代の男性が1人で暮らしていて、これまでに連絡がとれ