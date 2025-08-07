気象台は、午前7時50分に、大雨警報（浸水害）をせたな町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・せたな町に発表 7日07:50時点檜山地方では、7日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■せたな町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水7日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量30mm