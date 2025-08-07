大雨の影響で、石川県の金沢市、七尾市、輪島市、珠洲市の一部に避難指示が発表されています。金沢市は7日午前6時15分、小坂、森山、千坂、浅野町、夕日寺、大浦の6つの校下と川北、湖南、森本の3つの地区の住民を対象に避難指示を発表しました。また、小坂小学校や大浦小学校、松寺公民館など9か所に避難所を開設しています。金沢市では避難所への避難が危険な場合は建物の上の階やできるだけ川から離れた場所で身の安全を確保す