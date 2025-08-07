◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)バスケットボールFIBAアジアカップは6日、グループAとBの第1戦を開催。グループBの日本は、シリアに後半逆転すると一気に突き放し31点差をつけての勝利。ジョシュ・ホーキンソン選手がチームトップの26得点、富永啓生選手が18得点、吉井裕鷹選手が17得点を記録しました。同じグループBでは、イランがグアムに勝利。次戦日本はイランと対戦。グルー