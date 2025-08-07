JO1豆原一成（23）と市毛良枝（74）のダブル主演映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」（中西健二監督、10月24日公開）の主題歌が、シンガー・ソングライター秦基博（44）がJO1に初めて書き下ろした「ひらく」に決まった。秦は「『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』を見て書かせていただきました」と語るように、映画本編を見た上で作詞・作曲した。豆原は「市毛さんと2人で演じられたことが、曲を聴くたびにフラッ