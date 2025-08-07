かつてパレスチナ代表でキャプテンを務めていたMFスレイマン・アル・オバイドが、イスラエル軍による空爆によって死去したとのこと。パレスチナサッカー協会の発表によれば、アル・オバイドはガザ地区での人道支援による食料を受け取るための列に並んでいたところ、イスラエル軍による民間人を標的にした空爆に巻き込まれ、命を落としてしまったという。2023年10月7日から本格化したイスラエルの攻撃により、ガザ地区では662人のス